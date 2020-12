Im Landkreis Oder-Spree sind mittlerweile 34 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Allein am Donnerstag meldete der Landkreis sieben neue Todesfälle. Außerdem wurden vom Gesundheitsamt 101 neue Infektionen registriert. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 270,1. Kumuliert gibt es damit 2045 Coronafälle in LOS, mehr als in jedem anderen Brandenburger Landkreis. Nur die Landeshauptstadt Potsdam selbst zählt mehr Fälle.