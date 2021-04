Der Schock kam am Freitag nach dem Mittag. „Ich habe das gerade erfahren und um Rückruf von Frau Zarling gebeten. Das klingt für mich wie ein Versehen.“ Ines Tesch, die Leiterin in der Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde, ist hörbar fassungslos. Bis vor fünf Minuten ist sie davon ausg...