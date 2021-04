Das RKI meldet am Karfreitag für den Landkreis Oder-Spree eine Corona-Inzidenz von glatt 170. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nachweislich 304 Personen mit dem Virus infiziert. Allein am Freitag meldet das RKI 76 neue Infektionsfälle. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Coro...