Angelika und Peter Lehmann waren am Montag die ersten: Um Punkt 16.30 Uhr registrierte Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig persönlich die Anmeldedaten des Ehepaares – das Corona-Schnelltestzentrum in der Softline-Arena an der Europaschule in Storkow, das der Regionalverband Oderland...