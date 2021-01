Der Landkreis Oder-Spree hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Kreisverwaltung mit der Handelskette Thomas Philipps ein Konzept besprochen hat, das die Eröffnung der Geschäfte der Kette im Landkreis Oder-Spree wieder ermöglicht. Vereinbart worden sei, die Bestückung der Märkte so zu verändern, dass die angebotenen Warengruppen sich deutlicher zugunsten zugelassener Sortimente wie Lebensmittel, Getränke, Drogereiartikel und Tierbedarf verschieben und damit nachvollziehbar mehr als 50 Prozent vom Gesamtwarenangebot ausmachen. Unter dieser Voraussetzung sei eine Öffnung von Geschäften möglich, so die Verwaltung.