Mit dem frühlingshaften Wetter kehrt in den Eiscafés in der Region wieder Leben ein. Öffnen dürfen sie wegen der Corona-Regeln nicht, aber ein Mitnahme-Angebot machen. Dem Eiscafé Domichowski in der Storkower Altstadt hat das am Sonntag einen rekordverdächtigen Andrang beschert – und damit g...