191 neue Corona-Infektionen meldet das RKI am Donnerstag für den Landkreis Oder-Spree. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit leicht. Nach dem Wert von 523,2 am Mittwoch liegt dieser am Donnerstag bei 508,2. Der Kreis gehört damit weiter zu den 20 am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen ...