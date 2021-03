Am Montag gehen im Landkreis Oder-Spree die ersten Corona-Schnelltestzentren in Betrieb. An vier Standorten tritt dabei der Landkreis selber als Betreiber auf, ein weiteres Zentrum läuft unter der Regie des Regionalverbands Oderland-Spree der Johanniter. Die Teststellen des Landkreises werden einge...