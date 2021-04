Die 7-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen mit dem Coronavirus ist im Landkreis Oder-Spree wieder etwas zurückgegangen. Am Sonntag lag sie bei 191,8. Zuvor hatte sie mehrere Tage in Folge die 200er-Marke überschritten. Die aktuelle Entwicklung hat Folgen für den Betrieb an den Grundschulen und in de...