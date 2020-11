29 neue Corona-Infektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 104,6 meldet der Landkreis Oder-Spree am Freitag (13. November). Insgesamt gibt es damit im Kreis derzeit 317 aktive Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich 825 Personen infiziert, 498 gelten als geheilt, zehn Todesfälle sind im Zusammenhang mit der Pandemie zu beklagen.

Entscheidend für die Beherrschbarkeit der Pandemie gelten auch immer wieder die notwendigen Krankenhausbehandlungen. Derzeit werden im Landkreis 33 Corona-patienten stationär behandelt, sechs von ihnen auf Intensivstationen. Bei fünf Patienten ist eine Beatmung notwendig.

Schwerpunkt am Berliner Rand

Offenbar immer größer wird die Zahl von Kontaktpersonen, die ermittelt werden. Am Freitag bestätigte die Kreisverwaltung, dass das Gesundheitsamt für 949 Bürger des Kreises eine häusliche Quarantäne angeordnet hat. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Tagen immer weiter erhöht. Trotz steigender Infektionszahlen will der Kreis an der Strategie, die Kontakte in jedem Einzelfall nachzuverfolgen, festhalten.

Die neuen Corona-Infektionen bleiben weiter über das Kreisgebiet verteilt, wobei die Region von Fürstenwalde bis zum Berliner Stadtgebiet der Schwerpunkt ist. In der Region um Beeskow wurde lediglich im Amt Schlaubetal ein neuer Infektionsfall verzeichnet.