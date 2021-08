Der Landkreis Oder-Spree bietet am Sonnabend, 7. August, letztmalig Corona-Impfungen in der Turnhalle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums an. Danach soll die Halle wieder regulär für den Schulsport zur Verfügung stehen. Alle Personen, die in der Halle ihre Erstimpfung erhalten haben, konnten sich dann dort auch die nötige Zweitinjektion abholen. Außerdem, so Gesundheitsdezernentin Angelika Zarling, können Impfinteressierte auch ohne T...