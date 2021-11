Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle ist in Oder-Spree im Laufe des Wochenendes von 117,7 auf 198 gestiegen. Am Sonnabend hat das Gesundheitsministerium des Landes 142 neue Fälle für den Kreis gemeldet. Darin enthalten sind allerdings auch die 56 Infektionen, die am Freitag wegen eines Melde...