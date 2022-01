Mit 1124 ist die Corona-Inzidenz in Oder-Spree am Sonnabend erneut auf einen Rekordwert gesprungen. Am Freitag hatte das RKI mit 1050 erstmals einen vierstelligen Wert für den Landkreis gemeldet. 408 positive PCR-Tests sind seit dem Vortag erfasst worden. Wahrscheinlich ist, dass noch wesentlich mehr vom Labor an den Kreis gemeldet wurden.