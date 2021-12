Seit dieser Woche gibt es in Beeskow, parallel zum Testzentrum an der Breitscheidstraße, eine neues Corona-Testzentrum. Im Rathaus werden von Montag bis Freitag, in der Zeit von 7 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 7 bis 12 Uhr kostenlose Bürgertests durchgeführt.

Das Angebot werde, aufgrund der zent...