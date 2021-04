Auf dem Campingplatz in Ranzig am See laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart, der wie Pächterin Silke Seidel hofft, dann nach dem 16. Mai endlich erfolgen kann. Bis zu diesem Datum ist noch alles zu. Lediglich einige Dauercamper hat es bereits ins Grüne gezogen. Doch der Platz wird schon h...