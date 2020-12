Ganz unterschiedlich erleben Gastronomen diese Corona-Weihnachtszeit in der Region zwischen Beeskow und Storkow. Nur einige bieten Weihnachtsmenüs zum Abholen an, zeitnahe Vorbestellung vorausgesetzt.

Beispielsweise Anja Kraft, Betreiberin der Gaststätte Annis Goldener Hirsch mit Party-und Pizzaservice in Buckow, bietet am Heiligen Abend selbst einen „Festtagsbraten fix und fertig“ zur Abholung an. „Auf unserem Beipackzettel steht wie man alles perfekt aufwärmt“, so Kraft. Auf der Menükarte stehen bei ihr Enten- und Gänsebraten sowie Edelstücke (Brust oder Keule) mit Beilagen wie Grünkohl, Rotkohl und Klöße oder Frikassee. Über die Feiertage dann schließt sie jedoch ihren Pizza- und Lieferservice.

Das Café im Krankenhaus Beeskow bietet zur Weihnachtszeit Entenkeule, Klöße und Rotkohl zum Abholen an und liefert auch aus. Wer an den Dezemberwochenenden eine halbe Ente mit Rot- oder Grünkohl sowie Kartoffeln oder Klößen aus der Beeskower Kirchenklause abholen möchte, muss diesen Wunsch jeweils bis zum Mittwoch anmelden. So können sich die Kochenden und Betreibenden besser auf die Nachfrage einstellen.

Deadline: 20. Dezember

In den Gemeinden Rietz-Neuendorf und Tauche muss sich, wer an den Weihnachtsfeiertagen nicht selbst am Herd stehen will oder kann, mit den Bestellungen für das Festessen bei den Gastronomen ranhalten. Margrit Schulz vom Landgasthof Simke nimmt nur noch bis zum 20. Dezember Bestellungen für die Weihnachtsfeiertage an. „Noch kann der Klassiker, also Gänsebraten mit Rot- und/oder Grünkohl mit Klößen, bestellt werden“, so die Inhaberin. Dabei sei es unerheblich ob für zwei oder fünf Personen geordert wird: „Auch eine noch nicht tranchierte Gans ist möglich.“ Aber auch Wildgerichte und Schweinemedaillons habe sie noch vorrätig.

Margrit Schulz erinnert zudem an Silvester: „Da unser traditionelles Schnitzelessen corona-bedingt ausfallen muss, bieten wir zahlreiche Varianten wie Schnitzel Hamburger Art, au four oder Zigeuner zum Abholen für Zuhause an“, erklärt die Chefin. Aber die Kapazitäten seien nicht unerschöpflich und eine zeitnahe Bestellung erfolgversprechend. Auch André Ellwitz, der Wirt der Gaststätte „Zum alten Konsum“ in Groß Rietz nimmt nur noch bis zum 20. Dezember Bestellungen für Entenbrust oder Keule an.

Vegetarische Weihnacht

Wer vegetarisches Essen bevorzugt, kann sich für den Abend des 2. Weihnachtsfeiertages beim Restaurant „Fünfhausen“ in Ahrensdorf ein Abholgericht bestellen. „Nach unserer Karte können sich Vegetarier alles nach Wunsch zusammenstellen“, informiert Annette Graul. Eine Bestellung bis zum 23. Dezember sei jedoch erforderlich.

Ausgebucht zu Festtagen sind derweil bereits der Gasthof Lutter in Lindenberg mit Enten- und Gänsegerichten für die Weihnachtsfeiertage und auch die Gaststätte „Zur Sonne“ in Tauche hat keinerlei Kapazitäten mehr.

Mal zu viel, mal zu wenig Nachfrage

In der Region Storkow/Scharmützelsee machen die Gastronomen ganz unterschiedliche Erfahrungen, wie zwei Beispiele zeigen. Andreas Neidhardt von der Gaststätte Alter Weinberg in Storkow berichtet, er sei komplett ausgebucht, die Nachfrage nach seinem Abholservice für die Feiertage sei enorm gewesen. „Wir mussten leider schon einigen Interessenten absagen“, sagt er. Problem sei nicht nur, dass irgendwann die Küche an ihre Kapazitätsgrenze stoße. „Es ist auch schwierig, ausreichend Speisebehälter zu bekommen.“

Umgekehrte Erfahrungen machte hingegen Torsten Voigt vom Landhaus im Grünen in Wendisch Rietz. „Bei mir haben viele ihre Bestellungen wieder storniert, weil wegen des Lockdowns nun doch keine großen Familientreffen erlaubt sind“, sagt er. Die Konsequenz für ihn: Die Küche bleibt auch Weihnachten geschlossen. „Damit es sich gelohnt hätte, die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen, hätte ich zumindest 60 bis 70 Bestellungen gebraucht“, erläutert er. Bei geringerer Nachfrage seien auch die Betriebskosten nicht zu decken.