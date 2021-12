Lediglich in 20 kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland ist die Coron-Inzidenz aktuell noch höher als in Oder-Spree. Und das bei mehr als 400 der entsprechenden Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik. Am Freitag meldet das RKI für den Kreis eine Inzidenz von 852,9. Das ist eine l...