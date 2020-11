In der zweiten Novemberwoche wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree 171 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus registriert. Mit Stand 15. November sind 329 aktive Corona-Fälle zu verzeichnen. Die zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Rückmeldungen aus den Testlaboren, so eine Mitteilung des Landkreises, lassen einen weiteren deutlichen Anstieg der Fallzahlen in den nächsten Tagen erwarten. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 101,2 gestiegen.