Von den Rekordwerten des Kreises Elbe-Elster, dort liegt die Corona-Inzidenz seit Sonntag über 600, ist man in Oder-Spree noch weit entfernt. Doch der Anstieg ist rasant. Bei 117,7 lag die Inzidenz noch am Freitag, über das Wochenende stieg sie auf 198. Und nun am Montag kommen fast 50 weitere Pun...