Zum Volkstrauertag am Sonntag steht Theodor Kunstmann vom Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge am Treffpunkt vor dem Beeskower Hauptfriedhof an der Storkower Straße und wundert sich. „So schönes Wetter hatten wir noch nie“, sagt er. Sie hätten schon bei Eis und Schnee hier gestanden und...