Eigentlich war die Sache etwas anders geplant, wie so vieles zurzeit. Der Storkower Ortsteil Alt Stahnsdorf wollte im Sommer sein 570-jähriges Bestehen feiern, in passendem Rahmen beim Dorffest. Corona machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, und damit musste auch ausfallen, was eine...