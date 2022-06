Der Geruch verrät sofort, was in den großen Eimern schwappt: Holundersirup. 13 Liter hat Josef Lewe angesetzt, dickflüssig und gelb. „Holunder ist geschmacklich ja eher ein Hauch – anders als Kirsche zum Beispiel oder Beeren“, erläutert Lewe. Allein in dem Sirup stecken, angefangen beim Sa...