Sylvia Kossatz freut sich über die Ladesäule in der Breiten Straße in Beeskow. Noch ist der Ladepunkt nicht vollständig, die Ladesäule ist noch nicht komplett. Ihr Elektrofahrzeug hat einen kleinen Akku. Sie schafft im Durchschnitt 100 Kilometer Reichweite. Damit kommt sie gut aus. Sie lädt das Fahrzeug zu Hause in der Garage. Aber sie freut sich, dass man bald "nicht so genau planen muss". © Foto: Jörn Tornow