Der „Solarpark Leißnitz“ wird mit einer Größe von insgesamt 170 Hektar zu den größten in Brandenburg gehören. Die Idee zu dem Projekt kam von einem Landwirt, der an die Stadt Friedland herangetreten ist, informiert Andreas Schulz, Leiter des dortigen Bauamtes. Der Boden dort sei von keiner guten Qualität, die Bodenzahl liege unter 30, heißt es. Umgesetzt wird das Vorhaben von der Notus energy GmbH mit Sitz in Potsdam. Jetzt wurde das ...