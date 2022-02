Mehrere Jahre lang war das Café Carmeleon am Marktplatz in Beeskow Anlaufpunkt für kuchenhungrige Einheimische und Touristen. Nun gibt es einen Besitzerwechsel. Der neue Inhaber hat große Pläne und dürfte für viele kein Unbekannter sein: Sven Pritzsche betreibt seit Jahren die Cafelogie, das C...