Für Tipps rund um den Fisch ist das Fischhaus in Wendisch Rietz genau die richtige Adresse. Einerseits, weil Inhaber Matthias Gödicke nicht nur Restaurantbesitzer, sondern auch Fischer ist. Ein großer Teil der Tiere aus Süß- und Salzwasser, die in seinen Restaurants (auch der Aalhof in Groß Sc...