Ein Himbeertörtchen mit Matcha und Mandel als vierter Gang. Das klingt nach einem leckeren Dessert. War es ganz offensichtlich auch, denn die Jury in Colbitz bei Magdeburg gab den „Men on Fire“ aus Storkow in Brandenburg dafür zehn von zehn Punkten. Das besondere daran: Das Törtchen entstand ...