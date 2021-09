Im letzten Jahr ist das Familienfest vom Familienbündnis Beeskow wegen Corona ausgefallen. Am 11. September ist es wieder so weit. Das Bündnis ist diesmal zu Gast beim Awo-Erlebnishof in Beeskow.

Los geht es um 14 Uhr, um 18 Uhr ist das Fest zu Ende. Es sind mehr als 30 Stände angemeldet. Mit dabe...