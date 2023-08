Was macht eine attraktive Innenstadt aus? So unterschiedlich die Auffassungen auch sein mögen, in ein paar Dingen dürften sich alle Menschen einig sein. Fachgeschäfte mit einem breiten Angebot und guter Beratung, Dienstleister und abwechslungsreiche Gastronomie gehören dazu. Gerade in kleineren Städten haben es diese Anbieter nicht leicht. Online-Händler sind ebenso eine große Konkurrenz wie große Einkaufszentren. Deshalb muss man sich besondere Angebote einfallen lassen. In Beeskow entstand deshalb bereits 2009 die „Lange Nacht“, ein Pilotprojekt, das mittlerweile viele Brandenburger Städte aufgegriffen haben.

Die Idee, Einkauf, Information und kulturelle Angebote an einem Sommerabend zu verbinden, fand in Beeskow sofort großen Zuspruch. Tausende Besucher kamen schon im ersten Jahr, als man noch nicht einmal daran gedacht hatte, die Straßen zu sperren, weil niemand mit so vielen Menschen gerechnet hatte.

Begeisterung ist ungebrochen

Kultursommer Nach zwei Corona-Jahren – Beeskow feiert im August wieder eine Lange Nacht Beeskow An der Begeisterung für das Fest hat sich seitdem bei Veranstaltern wie Besuchern nichts geändert. Selbst der coronabedingte Ausfall in den Jahren 2020 und 21 brachte keinen Abbruch. Und so gibt es in diesem Jahr die mittlerweile 13. Auflage. „Niemand, den wir angesprochen haben, hat abgesagt“, zeigt sich Altstadtmanagerin Kerstin Müller begeistert. Sie ist im Rathaus für das Event verantwortlich. Die Stadt ist gemeinsam mit dem Mittelstandsverein Beeskow Veranstalter. Und so werden sich am Sonnabend von 17 bis 23 Uhr mehr als 50 Anbieter auf und rund um den Beeskower Markt präsentieren.

Während es in einigen Geschäften einfach nur „Herzlich willkommen“ heißt, ist vor anderen Läden richtig was los. Live-Musik mit der Band „Bitter Süß“ gibt es beispielsweise vor dem Küchenstudio Meng in der Breiten Straße. „Whisky, Milk & Water“ werden vor dem Blütenzauber spielen, auch vor dem Uhren- und Schmuckgeschäft von Sybille Fünfhaus gibt es Live-Musik. Im Mittelschiff der Marienkirche kann man ab 20 Uhr ein Konzert mit den Quadrophonikern erleben. Drei DJs, einige werden nach der Langen Nacht auch noch im Club Treibstoff zu erleben sein, legen bei der traditionellen Krumnow-Party auf.

Preußen Beeskow verkauft Fan-Artikel

Beispiele dafür, dass nicht nur die Mittelständler aus dem Zentrum sich an der Langen Nacht beteiligen, sondern auch Gäste kommen, gibt es ebenfalls. So wird Preußen Beeskow, der größte Sportverein der Stadt, mit einem Bierwagen vertreten sein und einige Fan-Artikel verkaufen. Dabei kann man sich auch über die vielen Sportarten, die der Verein bietet, informieren. Willys Schankwirtschaft aus Neuendorf verspricht unter anderem an der Ecke Breite Straße/Brandstraße neben Livemusik mit Frei_Zeichen auch eine Feuershow. Mit Solvedo, dem Stadtcafé und einigen anderen präsentieren sich auch neue Anbieter, die es im vergangenen Jahr in Beeskow noch gar nicht gab.

Modenschau und Fleischpralinen

Bildergalerie Lange Nacht in Beeskow Bilderstrecke öffnen Vor der Turmboutique wird es in bewährter Form eine Modenschau geben. „Bienvenido A Espana“, heißt es dort ab 18 Uhr. Andere Angebote werden eine echte Überraschung sein. Mal sehen, was sich hinter dem „Wellensurfen“ vor der Brillenzentrale verbirgt, den optischen Täuschungen vor Augenoptik Schuster oder wie die Fleischpralinen schmecken, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf dem Rathaushof anbieten werden. In der geöffneten Stadtinfo kann man zudem die Beeskow-Gutscheine erwerben oder sich zu einer der Glühwein-Fahrten mit dem Kietzer auf der Spree anmelden. Verschiedenste Brandenburger Produkte und auch etliche weitere Imbissstände wird es zudem auf dem Marktplatz geben.