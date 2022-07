Jetzt ist Juliane Asamoah in der vierten Urlaubssaison. Aus dem Hof, den sie von ihrem Opa erbte, hat sie ein Feriendorf mit Naturerlebnis gemacht. Übernachtet wird in Zelten, an der „wilden“ Spree. „Die Natur ist herrlich, ich wollte schon immer einen naturnahen Urlaub für Touristen anbiete...