Das Jugend-Team Beeskow „Pier 13“ veranstaltete ein Graffiticamp für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 20 Jahren. Am Mittwoch, dem 20. Juli, begann dieser und endete am 24. Juli. In dieser Zeit lernten die zehn Teilnehmer von den zwei Kursleitern aus Dresden, wie man verantwortungsbewusst Graffiti sprüht. „Dazu gehört auch ein bisschen Präventionsarbeit,“ sagt Tobias Urban, der bei der Stiftung SPI für das „Pier 13“...