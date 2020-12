Glimpflich ging ein Brandgeschehen in Mittweide, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche aus, welches am Donnerstagmorgen (17. Dezember) der Polizei gemeldet wurde. Auf einem Betriebsgelände einer Bio-Gasanlage an der Lübbener Straße war ein Feuer ausgebrochen. Betroffen davon waren Abfallsäcke.

„Der Eigentümer der Anlage konnte den Brand jedoch selbst löschen“, sagt Gemeindewehrführer Karsten Schwebe. Der Betreiber habe mit einem Radlader Sand auf die Brandstelle geschüttet.

Feuerwehr vermutet Brandstiftung