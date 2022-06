Am Sonntagabend, um 22.49 Uhr, wurde die Feuerwehr Beeskow alarmiert. Neben dem Bahnhofsblock, so der Name des Wohnhauses am Bahnhof in Beeskow, wurde ein Brand festgestellt. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus, um das Feuer zu löschen – und kam gerade noch rechtzeitig, um ein Übergrei...