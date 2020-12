Zu einem Großeinsatz sind mehrere Feuerwehren am späten Freitagvormittag nach Limsdorf gerufen worden. Dort brannte es in der Gaststätte Zur Quelle auf dem Naturcampingplatz am Springsee. Wie der Storkower Stadtwehrführer Frank Ebert auf Nachfrage berichtete, ging der Alarm gegen 11 Uhr ein. Vor Ort sei der Gastraum verqualmt und verraucht gewesen.

Auch Feuerwehr aus Landkreis Dahme-Spreewald im Einsatz

Gut eine Stunde habe der Einsatz gedauert, an dem auch die Freiwillige Feuerwehr Alt Schadow aus der Nachbargemeinde Märkische Heide im Landkreis Dahme-Spreewald beteiligt gewesen sei. Personen seien durch das Feuer nicht verletzt worden. Zur Höhe des Sachschadens und zur möglichen Brandursache war am Freitag nichts mehr in Erfahrung zu bringen.