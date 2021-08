Monatelang gab es selbst die Einsätze nur in festen Teams, Ausbildung konnte lange nicht stattfinden, Treffen in der Freizeit schon gar nicht. Nun endlich sind die Mitglieder der Beeskower Feuerwehr zurück im Alltag. „Wir treffen uns 14-täglich am Dienstag“, erklärt Stadtwehrführer Alexande...