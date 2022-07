Nach dem Ausbruch des Waldbrandes in der Lieberoser Heide im Südosten Brandenburgs stellt sich die Feuerwehr auf einen länger anhaltenden Einsatz ein. Einsatzleiter Christian Liebe sagte am Dienstag, die Brandbekämpfung werde nach seiner Einschätzung mindestens noch bis Mittwoch dauern. Regen sei erst für Donnerstag angesagt. Da das Gebiet mit Munition belastet ist, kann die Feuerwehr das Gelände nicht betreten, sondern nur von den Rändern aus löschen.

Durch den auffrischenden Wind und der hohen Temperaturen hat sich der Brand in der Lieberoser Heide auf etwa 30 Hektar ausgedehnt, teilt der Landkreis Dahme-Spreewald am Dienstagnachmittag mit. Das Feuer hat sich in Richtung Nord und Nordwest ausgebreitet. Insgesamt seien 215 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Hubschrauber unterstützen bei Löscharbeiten in Lieberoser Heide

Zwei Hubschrauber der Bundespolizei sollten am Vormittag erneut die Brandbekämpfung unterstützen, wie eine Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald sagte. Ein Helikopter löscht aus der Luft, der zweite ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. „Die Einsatzkräfte haben die Lage vor Ort im Griff“, sagte die Landkreis-Sprecherin. Der Wind habe sich beruhigt. Auch für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.