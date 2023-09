Die Fraktion BOB in der Stadtverordnetenversammlung hat in einem Schreiben an den Hauptausschuss der Stadt Bedenken gegen den Ausbau des ehemaligen Bethanienheims zu einer Flüchtlingsunterkunft angemeldet.

Mit dem Beschluss werde „wiederholt Landesrecht“ gebrochen“, heißt es in dem Schreiben...