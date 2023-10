Noch knapp 1,5 Millionen Euro will der Landkreis Oder-Spree in diesem Jahr für die Ertüchtigung von Flüchtlingsunterkünften ausgeben. Diese außerplanmäßigen Ausgaben soll der Kreistag heute (11. Oktober) auf seiner ersten Beratung in der Amtszeit von Landrat Frank Steffen (SPD) freigeben.

Das ...