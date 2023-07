In der Landeserstaufnahmestelle (LEA) warten Geflüchtete in einer Schlange. Wie viele Menschen aus solchen Einrichtungen noch in diesem Jahr auf die Landkreise verteilt werden, kann niemand genau sagen. Aber man muss vorbereitet sein. Oder-Spree rüstet deshalb in den Ferien eine Turnhalle zur Unterkunft um. © Foto: Stefan Puchner/dpa