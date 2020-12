Obwohl das Wettermuseum in Lindenberg, einem kleinen Ort in der Gemeinde Tauche, derzeit coronabedingt geschlossen ist, sind die Mitarbeiter nicht untätig. In der Ballonhalle entsteht derzeit ein neuer Ausstellungsteil. Auf zwei Tafeln wird gezeigt, wie in den Jahren 1896 und 1897 die damals noch junge Fotografie für die wissenschaftliche Vermessung von Wolken benutzt wurde.