Am Freitag war es soweit: Mädchen und Jungen produzierten in einer Woche Kurzfilme unter der Anleitung von Mario Lehmann und Ben Radam. Am letzten Projekttag konnten sich die Kinder und deren Eltern das fertige Ergebnis anschauen. Das zum Kino umfunktionierte Wohnzimmer durfte nur mit Impfung oder ...