Ein Stadtspaziergang, wie man ihn sich so vorstellt, war es am Sonn-abend vielleicht nicht gerade. An-statt des üblichen Herbstmarktes an einem Sonntag hatten der Mittel-standsverein, die Stadtinformation, die Interessengemeinschaft Innen-stadt (IGIS) und die Storkower Fischge-nossenschaft e. G. da...