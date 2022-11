So sieht das Dokumentationszentrum der Gedenkstätte für das KZ-Außenlager und das nach dem Krieg in denselben Baracken errichtete NKWD-Speziallager in Jamlitz aus. Pläne sahen vor, mit 1,2 Millionen Euro Fördermittel eine Bildungsstätte zu errichten. Doch das ursprüngliche Vorhaben scheiterte. © Foto: Jörn Tornow