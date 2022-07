Es sollte an dem Abend ums Geld gehen, oder besser: um das Haushaltssicherungskonzept 2022 sowie der Finanzplanjahre bis 2025 und um die Haushaltssatzung 2022. Zu erwarten war also ein spannender Abend. Denn wenn es in der als finanzschwach geltenden Gemeinde Tauche bislang ums Geld ging, wurde oft ...