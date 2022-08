Die Verkündung der Pläne für die beiden kommunal getragenen Krankenhäuser in Oder-Spree war so detailliert vorbereitet wie selten: Zu 11 Uhr hatten Landrat Rolf Lindemann und der Eisenhüttenstädter Bürgermeister Frank Balzer die Presse geladen, um gemeinsam über die Zukunft der Häuser zu in...