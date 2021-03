Janine Dribbisch hat eine junge Stimme, der man die 63 Lebensjahre ihrer Trägerin nicht anhört. „Ja, man bleibt jung mit den Kindern!“, lacht die Beeskower Kinderärztin an ihrem vorletzten Praxistag. Zum 1. April 2021 übergibt sie ihre Praxis in der Beeskower Brandstraße an ihre Nachfolgeri...