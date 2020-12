Auf die Grundstückseigentümer in Beeskow kommen ab dem kommenden Jahr erheblich höhere Gebühren für den Wasser- und Bodenverband zu. Kämmerer Steffen Schulze rechnet mit etwas mehr als einer Verdoppelung der bisher fälligen Summe. Was prozentual dramatisch klingt, ist in absoluten Zahlen denn...