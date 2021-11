So viele Menschen wie vor Corona waren an diesem Wochenende nicht beim „Bunten Novemberbasar“ in Diensdorf-Radlow. Brigitte Fricke, die ihn nun schon das 18. Mal immer 14 Tage vor dem ersten Advent ausrichtet, „weil die Leute jetzt noch nicht im Weihnachtsstress sind“, sieht den Grund in der...