Der Landkreis Oder-Spree will 2021 im Bereich der Jugendhilfe gleich in mehreren Bereichen mehr Geld ausgeben. Dies beschloss am 12. November der Jugendhilfeausschuss im Atrium des Landratsamtes in Beeskow, als er den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr...