Hat sich ein Paar entschlossen zu heiraten, stellt sich die Frage, in welchem Rahmen das geschehen soll – heimlich, zu zweit oder mit einer großen Feier, romantisch oder rauschend? Ganz egal, ob intime Feier oder große Party, das Ambiente drumherum sollte zum gewählten Stil passen. Zwei Hochzeitportale haben auf der Basis von mehr als acht Millionen Seitenaufrufen die beliebtesten unter 3000 Veranstaltungslocations für Hochzeiten in Deutschland ermittelt und ausgezeichnet.

Im Land Brandenburg gehören zu den Top 10 der Ausgezeichneten allein vier aus dem Landkreis Oder-Spree. Und wer plant, sich in diesem Jahr das Ja-Wort zu geben, sollte sich bei der Reservierung ranhalten, denn die Hochzeitsbranche boomt.

Heiraten in Brandenburg: Eine Location hat für immer geschlossen

Hotel am Scharmützelsee Das Waterfront21 in Bad Saarow schließt für immer – der Chef nennt die Gründe Bad Saarow Wie die Gründer der Hochzeits-Portale Bernhard Fichtenbauer und Roland Pöll betonen, ist die Nachfrage auch der Corona-Pandemie geschuldet, weil viele ihre Termine verschoben hätten. Gewinner in Brandenburg seien jedenfalls Schloss Stülpe in Nuthe-Urstromtal, gefolgt vom Strandhotel Vier Jahreszeiten Buckow und Landhochzeit.Berlin-Mini-Magic-Weddings.

Unter den Top 10 in Brandenburg „Das Landhaus am See – Alte Eichen“ in Oder-Spree auf Platz 5, welches jedoch vor knapp zwei Jahren bereits in „Waterfront21“ umgetauft wurde und am 12. September 2022 für immer geschlossen wurde. Hier können sich Brautpaare den Anruf nach einem freien Termin also sparen. Doch wie sieht es bei den anderen Orten aus?

Trauung, Feier und Übernachtung im Schloss am See

Auf dem Schloss Hubertushöhe in Storkow kann geheiratet, gefeiert und übernachtet werden, auch wenn das geschlossene Tor anderes vermuten lässt.

© Foto: Monika Rassek Das Schloss wurde um 1900 im Storkower Stadtteil Hubertushöhe als Jagdschloss erbaut. Seine Glanzzeit hatte es von 1998 bis 2012 als 5-Sterne-Luxus-Hotel – dann kam die Insolvenz. Zum damaligen Zeitpunkt fanden die Hälfte aller Eheschließungen auf dem Schloss statt, teilte die Standesbeamtin Viola Ehrlich der MOZ damals mit. Im Jahr 2011 hätten dort 40 Paare ihre Liebe besiegeln lassen, heißt es. Auch aktuell gibt es viele Anfragen. „Wir haben jedoch das Gefühl, dass die Leute sich umorientieren, mehr auf das Geld achten.“

In Brandenburg heiraten: Ringe tauschen inmitten der Natur

Essen gehen in Brandenburg Aus den Seen auf den Teller – Gastronomie und ganz viel Ruhe an der Groß Schauener Seenkette Storkow Für 2023 liegen bislang vier Reservierungen für Trauungen durch das Standesamt Storkow im Schloss Hubertushöhe vor, wie Standesbeamtin Mandy Böhme auf Nachfrage mitteilt. Insgesamt gebe es aktuell insgesamt 74 Anmeldungen, wobei es durchaus noch mehr werden können. „Die Anmeldefrist beginnt frühestens sechs Monate vor dem Eheschließungstermin“, schreibt sie. Im Jahr 2022 habe es im Bereich Storkow insgesamt 98 Trauungen durch das Standesamt gegeben.

Ob weiße Tauben, die in den Himmel aufsteigen, dem Brautpaar wirklich Glück bringen, ist nicht bekannt, dass sich im Landkreis Oder-Spree vier der zehn beliebtesten Hochzeit-Locations in Brandenburg befinden, schon.

© Foto: Monika Rassek Ein weitere ausgezeichnete Location in Storkow ist das Seehotel Köllnitzer Hof (Platz 9) der gleichnamigen Fischerei, welches sich jedoch noch in der Winterpause befindet und erst ab März 2023 wieder die Türen für Gäste öffnet. Telefonisch war es daher nicht möglich, einen Ansprechpartner zu kontaktieren. Interessierte können sich per Mail mit dem Hotel in Verbindung setzen.

Trauung und Feier in kleineren Rahmen gehalten

Wie viel Paare sich in den Gemeinden Tauche und Rietz-Neuendorf sowie den Städten Beeskow und Friedland bereits einen Termin zum Heiraten vereinbart haben, ist offen. „Eine genaue Anzahl an Reservierungen beziehungsweise Eheschließungen zum Jahr 2023 kann ich nicht mitteilen“, schreibt Franziska Lampe, Teamleitung Standesamt Beeskow . Aber auch in den Vorjahren, trotz Corona, seien Terminanfragen nicht rückläufig. „Unserer Erfahrung nach haben einige Brautpaare die Gelegenheit genutzt, die Trauung und die anschließende Feier nun in einem kleineren Rahmen halten zu können.“